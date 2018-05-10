ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار مصر اليوم الخميس 10/5/2018

الخميس 10/مايو/2018 - 07:26 م
أهم أخبار مصر اليوم الخميس 10/5/2018
معالم مصر - أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

توجيهات مهمة من "السيسي" لرئيس الوزراء وطارق عامر

وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي مبني على تنبؤات الزيادة السكانية

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا (تعرف عليها)

"السيسي" يوجه بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل

برلمانية للشباب: بالعمل تنهض الأمم والشعوب "صور"

المزيد عن: وزير الصحة هيئة الأرصاد الجوية مصر القوى العاملة القاهرة اليوم أهم أخبار اليوم الخميس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 7:40:13 PM