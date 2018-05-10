أهم أخبار مصر اليوم الخميس 10/5/2018
الخميس 10/مايو/2018 - 07:26 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
توجيهات مهمة من "السيسي" لرئيس الوزراء وطارق عامر
وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي مبني على تنبؤات الزيادة السكانية
"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا (تعرف عليها)
"السيسي" يوجه بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل
برلمانية للشباب: بالعمل تنهض الأمم والشعوب "صور"
توجيهات مهمة من "السيسي" لرئيس الوزراء وطارق عامر
وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي مبني على تنبؤات الزيادة السكانية
"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا (تعرف عليها)
"السيسي" يوجه بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل
برلمانية للشباب: بالعمل تنهض الأمم والشعوب "صور"