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تعرف على أعداد الوافدين والمغادرين للمملكة خلال عام

الخميس 10/مايو/2018 - 07:22 م
تعرف على أعداد الوافدين والمغادرين للمملكة خلال عام
أرشيفية
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اسقبلت المملكة، 28 مليون وافداً فيما غادرها 30 مليوناً، خلال العام الهجري الماضي، وذلك وفقاً لبيانات المديري العامة للجوازات.

وشهد جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة والبحرين، قائمة أعلى المنافذ البرية في استقبال الوافدين، بعدد 4.878 ملايين شخص، فيما غادر نحو 4.857 ملايين من خلاله، بينما كان منفذ الطوال في آخر ترتيب القائمة؛ لأنه لم يستقبل أحداً، وشهد شهد مغادرة 4 أشخاص فقط.

وتصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، قائمة المنافذ الجوية، التي شهدت استقبال ومغادرة الوافدين، فكان عدد القادمين من خلال 7.8 مليون مسافر، والمغادرين 8.8 مليون مسافر كأعلى معدلات للمغادرين.

أما المنافذ البحرية، فقد فلم تتجاوز سقف الـ400 ألف مسافر، حيث استقبل ميناء ضباء 213733 مسافراً، فيما غادر منه 215073 مسافراً.
المزيد عن: وافدين مغادرين مطار جدة المنافذ البرية المملكة الملك فهد السعودية
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