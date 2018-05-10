"برلمانية": النظام الجديد للتعليم ينسف سلبيات المناهج في مصر





أعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تأييدها لنظام التعليم الجديد الذي أعده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وقالت نصر: "النظام الذي عرضه الوزير يتضمن التطوير الشامل الذي يبدأ من رياض الأطفال، بجانب نظام جديد لتقييم الثانوية العامة، وأراه نظاما جيدا يحتاج إلى مجهود كبير لتنفيذه، وعرض الوزير علينا جميع التفاصيل، كما تحدثنا عن التفاصيل المالية لهذا المشروع حتي يتم تنفيذه وطالبناه بزيادة رواتب المعلمين وتم مناقشة رفع قيمة رواتب المدرسين إلى 62 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة داخل لجنة الخطة والموازنة ".





وأضافت: كما تحدثنا مع الوزير حول أهمية تدريب المعلمين والبنية التحتية الخاصة بالعام المقبل، وأكدت أن معظم الأمور ستنتهي قبل بداية الفصل العام المقبل، كما أوضح أن أزمة المدارس التجريبية فهمت بطريقة مغلوطة، موضحا أنه سيتم تقييم التجربة على المدارس الحكومية وفي ضوء ذلك سوف تطبق على المدارس الخاصة والتجريبية وبالتالي يجب تأجيل أي تخوفات حتي يتم التنفيذ، فالمشروع يواجه العديد من التحديات لتلافي سلبيات الوضع الحالي".





وتابعت: "يجب أن ننظر إلى الناتج النهائي للمنظومة الجديدة، بما في ذلك إجادة الطالب للغتين وإتقان اللغة العربية بما يعود على زيادة الهوية، وهذا المنتج يعتبر إنجاز كبير للحكومة المصرية، وهناك تواصل مع وزارة التعليم العالي أن يتم تطوير شامل للجامعات بالتزامن مع المنظومة الجديدة".





وأوضحت أنه يجب مساندة النظام الجديد للتعليم في مواجهة "المعوقات والمستفيدين من الموقف الحالي"؛ لأن هناك آخرين من صالحهم استمرار المنظومة الحالية ويقامون التغيير إما عن عدم معرفة أو بعمد، والبعض لا يريد أن يتطور التعليم في مصر.



