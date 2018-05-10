"عازر" تطالب بتدريب المعلمين: "المعلم أساس أي منظومة جديدة"

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المعلم أساس أي منظومة تعليمية جديدة تسعى الحكومة إلى تطبيقها خلال السنوات المقبلة.





وقالت عازر في تصريحات صحفية، إنه يجب تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وفي الوقت ذاته تحسين رواتبهم لتمكينهم من تطبيق إي تطوير جديد بمنظومة التعليم، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم في تربية النشء.





وأضافت: "نحتاج خطوات فعلية للتنمية البشرية من خلال التعليم أولا وإصلاحه على كل المراحل بشكل واقعي؛ لأن المنظومة الحالية بها الكثير من المشاكل والتي تحتاج لعلاج على أرض الواقع وتحتاج لشرح وتوضيح بشكل أكبر لأولياء الأمور حتى يتقبلوا التطوير في منظومة التعليم".





وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تطوير المناهج التعليمية بصورة تقدم للطلاب العلوم بشكل مبتكر بدلا من التقليدية في التناول، حتى تحث الطالب على الابتكار بدلا من الحفظ والتلقين.



