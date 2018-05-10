ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"عازر" تطالب بتدريب المعلمين: "المعلم أساس أي منظومة جديدة"

الخميس 10/مايو/2018 - 07:22 م
عازر تطالب بتدريب المعلمين: المعلم أساس أي منظومة جديدة
النائبة مارجريت عازر
طباعة
إسلام شعراوي
 
قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المعلم أساس أي منظومة تعليمية جديدة تسعى الحكومة إلى تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وقالت عازر في تصريحات صحفية، إنه يجب تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وفي الوقت ذاته تحسين رواتبهم لتمكينهم من تطبيق إي تطوير جديد بمنظومة التعليم، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم في تربية النشء.

وأضافت: "نحتاج خطوات فعلية للتنمية البشرية من خلال التعليم أولا وإصلاحه على كل المراحل بشكل واقعي؛ لأن المنظومة الحالية بها الكثير من المشاكل والتي تحتاج لعلاج على أرض الواقع وتحتاج لشرح وتوضيح بشكل أكبر لأولياء الأمور حتى يتقبلوا التطوير في منظومة التعليم".

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تطوير المناهج التعليمية بصورة تقدم للطلاب العلوم بشكل مبتكر بدلا من التقليدية في التناول، حتى تحث الطالب على الابتكار بدلا من الحفظ والتلقين.

المزيد عن: مجلس النواب حقوق الإنسان تدريب المعلمين النائبة مارجريت عازر أرض الواقع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 7:40:13 PM