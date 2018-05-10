أهم أخبار قطر اليوم الخميس 10/5/2018
الخميس 10/مايو/2018 - 07:22 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن سوريا تحارب الإرهابيين، محملًا عددا من الدول مسؤولية الحرب في سوريا.
بينهم قطر.. بشار الأسد يحمل 5 دول مسؤولية الحرب في سوريا
هاتفيًا.. الأمير قطر يهنئ رئيس وزراء ماليزيا الجديد
عمال في قطر: لا نتقاضى رواتبنا والطعام منتهي الصلاحية
بينهم قطر.. بشار الأسد يحمل 5 دول مسؤولية الحرب في سوريا
هاتفيًا.. الأمير قطر يهنئ رئيس وزراء ماليزيا الجديد
عمال في قطر: لا نتقاضى رواتبنا والطعام منتهي الصلاحية