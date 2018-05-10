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أهم أخبار قطر اليوم الخميس 10/5/2018

الخميس 10/مايو/2018 - 07:22 م
أهم أخبار قطر اليوم الخميس 10/5/2018
قطر - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن سوريا تحارب الإرهابيين، محملًا عددا من الدول مسؤولية الحرب في سوريا.

بينهم قطر.. بشار الأسد يحمل 5 دول مسؤولية الحرب في سوريا

هاتفيًا.. الأمير قطر يهنئ رئيس وزراء ماليزيا الجديد

عمال في قطر: لا نتقاضى رواتبنا والطعام منتهي الصلاحية
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