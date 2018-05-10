مستشار رئيس الوزراء السوري: لم نقف مكتوفي الأيدي أمام القصف الإسرائيلي



وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية، أفشلت الكثير من الضربات، التي وجها الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن الكيان الإسرائيلي يعاني من ثغرات كثيرة.



وأوضح عزوز خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الدولة السورية تصدت اليوم، للقصف الإسرائيلي، نافيًا أن تكون القيادة تلوح فقط بالرد على الضربات الإسرائيلية.