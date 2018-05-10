كلوب يقدم طلبا واضحا للاعبي ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على أهمية الفوز على فريق برايتون في اللقاء المقبل بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.





نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب الذي قال: لا بد من التركيز على الفوز في لقاء برايتون المقبل لحصد المركز الرابع في مسابقة الدوري.





وأضاف كلوب: علينا التفكير أولاً في لقاء برايتون، ونسيان نهائي دوري الأبطال في الوقت الحالي، علينا حصد المركز الرابع ثم التفكير في لقاء ريال مدريد يوم 26 المقبل.





وتابع كلوب: إذا نجح الفريق في الفوز على برايتون سنضم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو الشئ الذي نسعي له طوال الموسم لإن عملية التتويج بدوري الأبطال ليس مضمون.