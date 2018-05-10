حقوقية عن اتهام طفل عمره 4 سنوات بالتحرش: "لسه بيعمل بيبي على نفسه"



علقت جانيت عبدالعليم، الباحثة في مركز المساواة للتدريب، على براءة طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات من تهمة تقبيل صديقته، قائلة: "القضية مضحكة، الطفل ده لسه بيعمل بيبي على نفسه".



وأضافت "عبدالعليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه لا داعي لاختلاق والد الطفلة قصة من العدم بحجة الدفاع عن ابنته، مواجهة رسالتها لوالد الطفلة: "سيبها كمان 16 عامًا، وبعد كده ادعمهما في أي قضية تحرش".



وأشارت إلى أن اتهام طفل عمره لا يتجاوز الأربع سنوات بالتحرش هو تسفيه لما حدث من توعية بأهمية مواجهة التحرش خلال السنوات السابقة.

