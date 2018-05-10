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أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 10/5/2018

الخميس 10/مايو/2018 - 07:15 م
أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 10/5/2018
الإمارات - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تستعد "دبي الجنوب" لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"، المعرض الدولي المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية، والذي يقام كل عامين لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة ضمن سوق الطائرات المروحية التجارية.

الإمارات تستعد لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"

حسين الشحات يتوج بجائزة لاعب العام في الإمارات

دبلوماسى أمريكى: "الاتفاق النووي" تَجاهل مصالح الإمارات والسعودية

المزيد عن: معرض دبي للهليكوبتر 2018 دبي للهليكوبتر دبي الإمارات اليوم أهم أخبار الإمارات أبو ظبي
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