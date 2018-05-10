أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 10/5/2018
الخميس 10/مايو/2018 - 07:15 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تستعد "دبي الجنوب" لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"، المعرض الدولي المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية، والذي يقام كل عامين لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة ضمن سوق الطائرات المروحية التجارية.
الإمارات تستعد لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"
حسين الشحات يتوج بجائزة لاعب العام في الإمارات
دبلوماسى أمريكى: "الاتفاق النووي" تَجاهل مصالح الإمارات والسعودية
الإمارات تستعد لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"
حسين الشحات يتوج بجائزة لاعب العام في الإمارات
دبلوماسى أمريكى: "الاتفاق النووي" تَجاهل مصالح الإمارات والسعودية