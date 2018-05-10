أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 10/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الخميس الموافق 10-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تستعد "دبي الجنوب" لاستضافة "معرض دبي للهليكوبتر 2018"، المعرض الدولي المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية، والذي يقام كل عامين لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة ضمن سوق الطائرات المروحية التجارية.