مصرع ضابط وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي بالشرقية

لقي ضابط بالقوات المسلحة، مصرعه، منذ قليل، فيما أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بطريق "بلبيس – السلام".



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" في المنطقة الواقعة بين "الصاعقة" و"المظلات" بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع ضابط بالقوات المثسلحة، وإصابة 7 آخرين من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.