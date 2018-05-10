مصرع ضابط وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي بالشرقية
الخميس 10/مايو/2018 - 07:11 م
إسلام علي وسمر السيد
لقي ضابط بالقوات المسلحة، مصرعه، منذ قليل، فيما أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بطريق "بلبيس – السلام".
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" في المنطقة الواقعة بين "الصاعقة" و"المظلات" بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع ضابط بالقوات المثسلحة، وإصابة 7 آخرين من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" في المنطقة الواقعة بين "الصاعقة" و"المظلات" بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع ضابط بالقوات المثسلحة، وإصابة 7 آخرين من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.