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مصرع ضابط وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي بالشرقية

الخميس 10/مايو/2018 - 07:11 م
مصرع ضابط وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق بلبيس – السلام الصحراوي بالشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
لقي ضابط بالقوات المسلحة، مصرعه، منذ قليل، فيما أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بطريق "بلبيس – السلام".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" في المنطقة الواقعة بين "الصاعقة" و"المظلات" بطريق "بلبيس – السلام" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع ضابط بالقوات المثسلحة، وإصابة 7 آخرين من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
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