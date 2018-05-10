محلل سياسي: روسيا لن تسمح بإسقاط النظام السوري عسكريًا

علق أندرية أتو نكوف، محلل سياسي روسي،على توجيه إسرائيل ضربات عسكرية ضد سوريا، قائلًا:" روسيا لن تسمح بإسقاط النظام السوري عسكريًا".



وأضاف المحلل السياسي الروسي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التصعيد الذي حدث بين سوريا وإسرائيل هو نتيجة ما قامت به إسرائيل من تدخلات في الشأن السوري خلال المرحلة الأخيرة.

