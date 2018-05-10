التنمية البشرية تكشف من تفضل المرأة الرجل العصبي أم الهادئ

صرح رئيس الاتحاد العربي؛ لتنمية الموارد البشرية، الدكتور زياد المومني، أنه لو خيرت الفتاة بين رجل عصبي المزاج وبين هادئ متزن، غالباً نتوقع أن اختيارها سيقع على الهادئ، ولكن بحسب ما أشارت الدراسات، فإن المرأة بعد تمعن وتفكير ستختار الشخص العصبي المتقلب لسهولة السيطرة عليه.





ووضح المومني، أن ذلك يحدث لأن الرجل الهادئ المتزن يعرف ما يريد تماماً؛ فلن تتمكن من تغيير طباعه وسلوكاته، وهذا ما لا تطمح له أي امرأة، بينما العصبي العابس أسهل، لترويضه كيفما تشاء، فهو صفحة بيضاء ولا يخفي ما عنده من نقاط قوة وضعف؛ ما يسهّل عليها فهمه ومعرفة مداخله ومفاتيحه إذا استخدمت غريزتها الأنثوية وقدراتها، عندئذٍ تصبح الأقدر على التأثير فيه وعليه.





وأشار المومني، إلى عدم جواز إطلاق الأحكام على نجاح علاقة المرأة عند ارتباطها بالشخص الهادئ المتزن، كما لا يمكن الحكم على فشل علاقتها عند ارتباطها بالمزاجي، فالقضية تتطلب منها التوازن والذكاء، بشكل يفرض عليها التركيز على الإيجابيات المتوافرة عند كلا الطرفيْن، ومعرفة أيهما يناسبها ويتوافق مع أفكارها.





وطالب المومني المرأة، بضرورة الاتسام بالعقلانية والهدوء للتمييز بين الصالح والطالح، لتجد من هو الأفضل والأنسب ضمن المعطيات المتاحة لها، علماً بأن الهادئ قابل للتغيير، ومتقلب المزاج أيضاً.



