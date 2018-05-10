مرسيدس تطلق "AMG GT 4-Door 63 S" بنسخة Edition 1

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن نسخة Edition 1 لكل موديل جديد من سياراتها وتقوم بإنتاجه في الأشهر الـ 12 الأولى، والآن كشفت مرسيدس عن هذه النسخة لـ AMG GT 4-Door Coupe.





تأتي نسخ Edition 1 بتعديلات وإضافات خارجية وداخلية مميزة، وفي GT 63 S Edition 1، تحصل الخارجية على فتحات هوائية أكبر في المقدمة وتعديلات في مشتت الهواء الخلفي، بالإضافة إلى جناح خلفي مدمج وقامت مرسيدس بخفض ارتفاع السيارة قليلاً، تستمر الإضافات الخارجية في الملصقات الرمادية على الجانبين السفليين وغطاء المحرك والسقف، وأخيراً طلاء رمادي مطفي من Designo وجنوط رياضية بمقاس 21 انش.





من الداخل توفر مرسيدس AMG جلد نابا بلون Magma Grey بتطريز أصفر، والمقود من الميكروفايبر DINAMICA مع لمسة باللون الأصفر، يظهر اللون الأصفر كذلك بشكل رائع في ألواح الأبواب ولوح القيادة الأمامي وحزام الأمان وأخيراً الدواسات.



