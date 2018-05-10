نكشف تفاصيل جديدة في واقعة طالب مدرسة "محمد كريم" بالهرم

كشف "هشام سلام" عم الطالب الذي تم إصابته بجرح فى الوجه داخل مدرسة محمد كريم بكفر الجبل التابعة لإدارة الهرم التعليمية، عن تفاصيل جديدة بالواقعة، حيث أن الطالب محمد رمضان شعبان المقيد بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة قام بالاعتداء على الطالب مصطفي صبري أبو سريع المقيد بالصف الأول الإعدادي بنفس المدرسة مستخدما سلاحًا أبيض مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالوجه.





أكد "هشام" في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن الإدارة التعليمية حتي الآن لم تتخذ إجراءات خاصة بهذا الشأن، مشيراً إلي أنهم يريدون اتخاذ إجراءات صارمة فى هذا الشأن، مؤكداً أنهم سوف يتوجهون إلي النيابة خلال الساعات القادمة لأخذ أقوال الطلاب.





وأشار إلى أن أسرة الطالب تريد محاسبة المعلمين الذين كانوا يتفرجون على الواقعة دون أى تدخل منهم، وأشار إلي أن التقرير الطبي الخارج من المستشفي فى البداية كان "مضروب" فقد قال التقرير أن الجرح سطحي على الرغم من أنه غير ذلك، وأشار إلي أن أسرة الطالب حينما تحققت من الأمر وكشفت التفاصيل قامت إدارة المستشفي على الفور بتغيير التقرير الطبي حيث أكدت فى التقرير الثاني أن الجرح عميق جداً ويحتاج إلى عمليات تجميل كثيرة.





وأشار هشام إلي أن المدرسة الآن تخلى مسئوليتها على الرغم من أن الواقعة حدثت بداخل المدرسة أمام المعلمين، مستنكراً ما نشرته الصفحة الرسمية للمدرسة صباح اليوم الخميس على فيس بوك تقول من خلال منشور أنها ليس لها علاقة وأنها مشاجرة بين أسرتين.





وكان قد كشف عادل عثمان مدير مديرية الهرم التعليمية، تفاصيل هجوم بلطجية على مدرسة محمد كريم بكفر الجبل، وإصابة أحد الطلاب بجرح في وجهه.





وتابع: فور علم عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم، قام بإبلاغ المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والذي انتقل علي الفور لمحل الواقعة بمدرسة محمد كريم بمساكن كفر الجبل الإعدادية بالهرم وقام بإلقاء القبض على الطالب محمد رمضان شعبان ووالده ونقل الطالب المصاب مصطفي صبري أبو سريع إلي مستشفي الهرم للعلاج.





وأشار عادل عثمان مدير مديرية الهرم التعليمية، إلى أن الطالبين بينهم خلافات أسرية خارج المدرسة، وأنه قام بإحالة المشرفين عن المدرسة أثناء حدوث الواقعة للتحقيق بسبب الإهمال في ذلك، مشيرا إلى أنه يتابع حالة الطفل المصاب أول بأول داخل المستشفى.



