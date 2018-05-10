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المملكة تناشد المستهلكين للكهرباء للاستفادة من خدمة السداد الميسر

الخميس 10/مايو/2018 - 05:51 م
المملكة تناشد المستهلكين للكهرباء للاستفادة من خدمة السداد الميسر
أرشيفية
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كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن استبعاد سداد الفواتير جزئيًا، داعيةً المستهلكين إلى الاستفادة من خدمة السداد الميسر، والتي تُتيح للمشتركين سداد القيمة التقديرية للاستهلاك السنوي عبر أقساط شهرية متساوية، لافتة إلى أن السداد يتم من خلال البنوك والصرافات وليس ببطاقات الائتمان.

وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء المشرفة على القطاع، أن تعرفة الكهرباء موحدة في مختلف المناطق، وأنه من حق المتضرر التقدم بطلب، لفحص العداد للتأكد من صحة القراءة، مُشيرةً إلى أنه في حال احتراقه يتم إجراء صيانة له، واستبداله إذا لزم الأمر.

وشددت الهيئة، على المواطنين بعدم التعامل مع ما يُسمى بمنظمات كهرباء من أجل خفض استهلاك الطاقة، مُؤكدةً أنها أجهزة مضللة وغير نظامية.
 
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