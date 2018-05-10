المرور: إعادة فتح كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية

قال الرائد مصطفى عبدالحاكم، مشرف الغرفة العامة لإدارة المرور، إن هناك تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية الآن أدى لتحسن ملحوظ على كافة المحاور.



وأضاف "عبدالحاكم"، خلال حواره مع مراسل "on live"، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق بعض الطرق ببعض المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين نتيجة سوء الاحوال الجوية وعدم الإستقرار.



وتابع، أنه الآن تم إعادة فتح كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية عقب تحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن العاصفة الترابية لم يكن لها أي تأثير على القاهرة الكبري.



وأوضح، أن هناك الكثافات المرورية المعتادة يوم الخميس، ويتم إعادة تنفيذ الخدمات لتصفية وسحب هذه الكثافات.

