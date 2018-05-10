الزمالك يطالب "فتحي وكهربا" بالانتظام في تدريبات الأبيض

أجرى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالا خلال الساعات القليلة الماضية بالثنائي مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" حيث طلب منهم الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.





وكان اللاعبان قد أتم فترة إعارتهما، حيث لعب كهربا معارا في اتحاد جدة السعودي، بينما لعب فتحي معارا أيضا في نادي التعاون.





ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الزمالك المقبلة، خاصة وأنهما مرتبطان بعقد مع القلعة البيضاء.



