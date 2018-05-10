وصلة رقص شيرين وابنة أصالة على أغنية حسام حبيب (فيديو)

رقصت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب مع "شام" ابنة الفنانة السورية أصالة، على أغنية "كل ما أغني" للمطرب حسام حبيب زوج شيرين.





كما ظهر حسام لثواني معدودة في مقطع الفيديو الذي نشرته "شام" على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حرص على احتضان زوجته والرقص معاها.





وتزوج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، منذ عدة أسابيع في حفل بسيط أقيم في منزل جده حسام، وحضره عدد قليل من نجوم الفن أبرزهم منة شلبي وليلى علوي.