حضور نهائي كأس الملك بالمجان فى استاد الجوهرة
الخميس 10/مايو/2018 - 05:42 م
صرحت الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح أبواب ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية الجوهرة، بجدة، أمام جمهور مباراة نهائي كأس الملك، بين ناديي الاتحاد والفيصلي، مجانًا.
وأوضحت الهيئة، أنه سيتم فتح أبواب استاد الجوهرة، أمام الجماهير في الساعة الـ4 عصرًا من يوم السبت القادم، لافته إلى أنه سيتاح للجماهير الدخول وفق بوابات الدخول الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر.
يُذكر أن استاد الجوهرة، بجدة، يشهد يوم السبت القادم، المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الفيصلي والاتحاد، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.