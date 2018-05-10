حضور نهائي كأس الملك بالمجان فى استاد الجوهرة





صرحت الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح أبواب ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية الجوهرة، بجدة، أمام جمهور مباراة نهائي كأس الملك، بين ناديي الاتحاد والفيصلي، مجانًا.





وأوضحت الهيئة، أنه سيتم فتح أبواب استاد الجوهرة، أمام الجماهير في الساعة الـ4 عصرًا من يوم السبت القادم، لافته إلى أنه سيتاح للجماهير الدخول وفق بوابات الدخول الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر.



