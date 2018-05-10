كارولين جارسيا تعبر لنصف نهائي مدريد

تأهلت الفرنسية كارولين جارسيا إلى نصف نهائي بطولة مدريد لتنس السيدات بتغلبها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6 / 2 و6 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

واحتاجت جارسيا إلى ساعة و17 دقيقة من أجل تحقيق الفوز على اللاعبة الإسبانية.

وتلتقي جارسيا في الدور قبل النهائي مع الفائزة من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الروسية ماريا شارابوفا والهولندية كيكي بيرتنس.

وقالت جارسيا: "من الصعب دائما مواجهة شخص مثل كارلا، التي تلعب بشكل جيد في إسبانيا. الجمهور كان يؤازرها، ازدادات ثقتها بعد المباراتين التي لعبتهما".

وأضافت "كانت هذه أجواء صعبة. كان يتعين علي التركيز على لعبي وأن ألعب بشكل جيد ،وأن أحسن أدائي عن أمس. كنت قوية بما يكفي للفوز بالمجموعتين".