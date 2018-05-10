تكريم رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل زين ضمن أفضل مائة شخصية عربية (صور)

بدأت اليوم فعاليات احتفال اتحاد رواد الأعمال العرب لتكريم أفضل مائة شخصية علي مستوي الوطن العربي الذي أقيم تحت رعاية وزراة التجارة والصناعة وبحضور المنهدس أحمد إبراهيم رئيس الاتحاد وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والعرب ونجوم الفن وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية.





ومن أبرز المكرمين الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان والأستاذ الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان وشهد الحفل العديد من نجوم الإعلام والفن والشخصيات العربية.





وأكد رئيس جامعة أسوان علي أهمية المشاركة المجتمعية وتفاعل الجامعات مع البيئة المحيطة لتحقيق إستثمار حقيقي يعمل علي رفاهية الشعوب بالارتكاز علي البحث العلمي والعمل والتطبيق والتعاون مع مؤسسات الإقتصادية ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات شباب الخريجين من الجامعات لتحقيق وحدة اقتصادية تعود بالنفع علي المواطن العربي.





كما وجه " غلاب " التحية للقائمين علي تنظيم هذا الحفل واتحاد رواد الأعمال العرب لاختياره ضمن أفضل مائة شخصية علي مستوي الوطن العربي.









وأضاف الدكتور عادل زين ان جامعة أسوان تشارك في هذا الكرنفال العلمي والاقتصادي والاستثماري وسط هذه الأجواء السعيدة من الحضور ويسعدني اختياري ضمن أفضل مائة شخصية علي مستوي الوطن العربي مع اختيار رئيس الجامعة وهذا يدل علي ان جامعة اسوان محط أنظار العالم العربي انا حققته من إنجازات فعلية علي أرض الواقع.



