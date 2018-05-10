إدموند يهزم جوفين ويتأهل لدور الثمانية ببطولة مدريد

فجر كيلي إدموند مفاجأة جديدة ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، وتغلب على دافيد جوفين 6 / 3 و6 / 3 اليوم الخميس، ليتأهل لدور الثمانية بالبطولة، بعد يوم واحد من تغلبه على نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول السابق على العالم.

وسيلتقي إدموند، 23 عاما، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين ميلوس راونيتش ودينيس شابوفالوف في الدور التالي، حيث يلتقي الثنائي الكندي في وقت لاحق من اليوم الخميس.