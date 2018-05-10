عاجل.. تفاصيل صفقة انتقال أحمد علاء للأهلي

أعلن نادي الداخلية تفاصيل انتقال لاعبه أحمد علاء إلى النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، بعد توصل الطرفين لاتفاق رسمي.

وقال اللواء عثمان الدسوقي لـ"الفجر الرياضي" أحمد علاء وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل 10 مليون جنيه، وحصل النادي على الشيكات الخاصة بالكامل.

وأضاف تم الاتفاق على حصول الداخلية على 2 مليون جنيه في حالة ارتداء أحمد علاء لقميص منتخب مصر، بجانب 15% من نسبة بيعه إلى أي ناد أخر.



