ضبط أعمال سحرية لمشعوذ إفريقي بالمدينة المنورة

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، بالتعاون مع جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، من إبطال أكبر عمل سحري يستهدف عدد كبير من أهالي المدينة، الذي قدم به أحد المشعوذين الإفريقيين عبر مطار المدينة.





وبعد فحص الطرد، الذي يحتوي على أكثر من 140 عملاً سحرياً من قبل لجنة مكافحة السحر والشعوذة بهيئة المدينة المنورة، تبين أنه يحتوي على أعمال سحرية متنوعه بين سحر عطف وصرف وسحر الاختبارات وطلاسم وحروز منها المشروب والطلسم وسحر التخييل وغيرها بهدف إلحاق الضرر بأشخاص، كتبت أسماؤهم على تلك الأعمال من رجال ونساء من أهالي المدينة.



