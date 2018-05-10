"النقد الدولى" يتسبب فى رفع أسعار الوقود 130% بسريلانكا

رفعت سريلانكا، اليوم الخميس، أسعار الوقود بما يصل إلى 130% تحت ضغوط من صندوق النقد الدولي وبنكها المركزي لخفض الأعباء الناجمة عن الدعم الكبير عن اقتصادها الذي يواجه صعوبات.





وهذه أول زيادة على أسعار الوقود في سريلانكا منذ تولي الائتلاف الحاكم السلطة في 2015، وكان خفض دعم سابق للوقود قد أثار احتجاجات في الدولة الواقعة جنوب آسيا، لكن لم يتضح بعد رد الشعب على الزيادة الاخيرة.





واضطرت سريلانكا للحصول على صفقة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار قبل عامين بعد أزمة مالية، وتواجه صعوبات في خفض الخسائر في مؤسسة النفط الحكومية سيلان، أكبر شركة نفط في البلاد.





وسيتم رفع سعر الجاز المستخدم على نطاق واسق في الأرياف، بأكثر من الضعف.





وقال متحدث حكومي، إن رفع الأسعار يهدف إلى ثني السائقين عن مزج الجاز المدعوم بالديزل لخفض الكلفة.





وسيرتفع سعر الديزل المستخدم في مركبات النقل العام، من 95 روبية إلى 109 لليتر، وسعر البنزين من 117 إلى 137 روبية لليتر.





واشترط صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة التالية من القرض، أن تطبق سريلانكا صيغة مثيرة للجدل لرفع أسعار الوقود على اساس كلفة الإنتاج.





كما وجه بنك سريلانكا المركزي نداء عاجلا حذر فيه بأن على الحكومة أن تطبق إصلاحات اقتصادية، منها مقترح لتعويض كلفة الوقود والكهرباء.





ويعاني اقتصاد سريلانكا من صعوبات منذ صفقة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في 2016، لكن النمو المسجل في 2017 والبالغ 3.1% كان أقل من المتوقع.