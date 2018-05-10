عاجل.. "السيسي" يوجه بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.









وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، حيث أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز حتى الآن إلى 8.6 مليون وحدة، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف المحافظات فى هذا الشأن.









وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا قدم تقريرًا حول أنشطة الحفر الاستكشافي للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وعدد الآبار المخطط حفرها خلال العام الجارى، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الآفاق الكبيرة المتاحة فى هذا المجال.









وتطرق وزير البترول أيضًا إلى آخر مستجدات المشروعات التى تنفذها الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وكذا تقدم الأعمال فى مشروع خط غاز أبو ماضى، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحرى بالعين السخنة لهذا الغرض، فضلًا عن الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير الخاصة بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع التكرير الهيدروجينى للمازوت، وكذا مجمع البتروكيماويات فى السويس، حيث نوه الوزير إلى أن جميع تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بشكل شامل بالبنية التحتية لقطاع الطاقة فى مصر وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.





وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى ضوء مساهمة ذلك فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم.









كما وجه الرئيس بالمضى قدمًا فى جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية الذى من شأنه توفير الموارد المالية للدولة نتيجة فرق التكلفة.



