محمود سعد يهدي درع اتحاد الكرة للسفير المصري في السنغال





أهدى الدكتور محمود سعد رئيس بعثة منتخب الشباب في السنغال درع الاتحاد المصري لكرة القدم، للسيد مصطفى القوني سفير مصر في داكار، وذلك خلال زيارة السفير لمقر إقامة البعثة ظهر اليوم، وحرص السفير المصري على الحديث مع لاعبي المنتخب لتحفيزهم معنويا قبل مواجهة المنتخب السنغالي السبت المقبل، في الدور الأخير للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية بالنيجر 2019.



وطالب السفير اللاعبين بتقديم عرض مشرف يليق بسمعة الكرة المصرية باعتبارهم سفراء لمصر خاصة بعد تأهل المنتخب الأول لمونديال روسيا وتألق اللاعبين المحترفين بالخارج، فضلا عن شغف الشعب السنغالي بمصر ومكانتها الكبيرة لدى الدولة الشقيقة.