"مياه الفيوم" عدم تعيين العاملين بنظام الضامن بسبب شرط السن

أفاد اللواء هشام درة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بان الشركة اتخذت قرارا لاتاحة الفرصة لاقارب الدرجة الاولى والثانية للعاملين بالشركة للعمل بنظام (الضامن) فى القراءة والتحصيل، واعلنت عن وظائف لتعيين محصلين فى شهر يونيو 2016، وتقدم للمسابقة العاملون فى هذا النظام، وكان من شروط التعيين الا يتعدى سن المتقدم عن 35 عامًا وقت المسابقة، وتم تعيين 127 موظف فى وظيفة قارىء ومحصل من تنطبق عليهم الشروط فى اكتوبر 2016، ولم يجتاز المسابقة الّا 12 متقدم من العاملين بهذا النظام لمخالفة شرط السن وقت المسابقة.



وحيث أن الشركة لاتتعاقد مع اى شخص الا من خلال مسابقات، ونظرا للبعد الاجتماعى، قرر مجلس ادارة الشركة استمرار هؤلاء العاملين فى العمل بالقراءة والتحصيص بنظام العمولة، نظرا لان البعض منهم تجاوز ال 40 سنة، وهذا مخالف لكافة شروط المسابقات التى تجريها الشركة.