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رفع التأمين على قطاع المركبات والصحة عام 2020

الخميس 10/مايو/2018 - 05:20 م
رفع التأمين على قطاع المركبات والصحة عام 2020
أرشيفية
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أعلنت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، عن إحدى مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، وهي تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الإلزامي وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية؛ حيث أن المبادرة تستهدف زيادة نسبة تغطية التأمين على المركبات إلى 75% في عام 2020، ونسبة التأمين الصحي إلى 45%.

وعدّدت الوثيقة المزايا، التي ستعود من نظام فرض التأمين الإلزامي للقطاع الخاص وهي حماية المجتمع من المنتفعين مجانًا، وحماية ثروة الأفراد، وزيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة، إلى الدخل وتخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.

واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء،  برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
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