رفع التأمين على قطاع المركبات والصحة عام 2020

أعلنت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، عن إحدى مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، وهي تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الإلزامي وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية؛ حيث أن المبادرة تستهدف زيادة نسبة تغطية التأمين على المركبات إلى 75% في عام 2020، ونسبة التأمين الصحي إلى 45%.





وعدّدت الوثيقة المزايا، التي ستعود من نظام فرض التأمين الإلزامي للقطاع الخاص وهي حماية المجتمع من المنتفعين مجانًا، وحماية ثروة الأفراد، وزيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة، إلى الدخل وتخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.



