متحدث الصحة: بدء تطبيق قانون التأمين الصحي ببورسعيد في هذا التوقيت

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل على الأكثر، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون أول أمس بعد مراجعته من وزارتي الصحة والمالية ومجلس الدولة.



وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن أهم مايميز قانون التأمين الصحي الشامل، هو أنه يعالج جميع أفراد الأسرة، وليس فرد واحد، لافتًا إلى ان هناك حرص من الدولة ممثلة في وزارة الصحة على أن تكون الملاهة المالية جيدة لتغطي الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بشكل أفضل، إلى جانب زيادة رواتب مقدمي الخدمة بما يضمن كفاءتهم ويغنيهم عن العمل خارج المنظومة.



وتابع، أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية لخدمة 57 ألف مواطن بورسعيدي يحمل رقم قومي بواقع 20 ألف مواطن لكل وحدة صحية إلى جانب تجهيز 11 مستشفى بالمحافظة إلى جانب تجهيز مستشفيات أحادية التخصص، والمستشفى العسكري ببورسعيد، ومستشفى بورسعيد العام.

