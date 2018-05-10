هاني رمزي ينصح محمد صلاح بالانتقال لريال مدريد

نصح هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بضرورة الرحيل عن الريدز خلال الصيف المقبل.





نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية تصريحات هاني رمزي والتي حث فيها صلاح على الرحيل عن ليفربول والتوجه لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.





وقال رمزي في تصريحاته: اعتقد أن محمد صلاح بات على استعداد كامل لاتخاذ هذه الخطوة بالرحيل عن ليفربول، هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلي ريال مدريد.





وأضاف رمزي: ريال مدريد قد يكون اختيار مناسب لمحمد صلاح، بسبب طريقة لعب الفريق الإسباني والتي تتناسب مع أسلوب صلاح.





وتابع رمزي: صلاح قادر على اللعب في ريال مدريد أو برشلونة بعدما قدم موسم استثنائي مع ليفربول ولكنه سيكون أكثر راحة في ريال مدريد.