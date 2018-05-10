رسميٌا بتروجت يحسم صفقة ظهير ذئاب الجبل
الخميس 10/مايو/2018 - 05:17 م
محمد الصو
نجح مسؤولو نادي بتروجت، في الحصول على خدمات أحمد صبحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع صبحي علي عقود انضمامه لبتروجت بتواجد طارق يحيي المدير الفني، والعربي أمين عضو مجلس الإدارة وحمادة أنور مدير الكرة، وميدو حزين وكيل أعمال اللاعب.
ويرغب الفريق البترولي، في تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، لسعي يحيي في المنافسة على الدخول ضمن المربع الذهبي خلال جدول مسابقة الدوري العام.