أمينة مغربي تخوض تجربتها الأولى في الدراما بـ"أمر واقع"

تخوض الفنانة أمينة مغربي تجربتها الأولى فى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في أحداث مسلسل "أمر واقع" للكاتب دكتور محمد رفعت ومن إخراج محمد أسامة،والمقرر عرضه فى سباق الدراما الرمضاني هذا العام.





وأعربت أمينة عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "أمر واقع"، لافتة إلى أن سيناريو المسلسل الذي كتبه الدكتور محمد رفعت تم صياغته بشكل متميز وجديد فى تناول قضية الإرهاب.





مسلسل "أمر واقع" بطولة كريم فهمى، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوى، دينا فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، نيكولا معوض ولطفى لبيب، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.



