الدولار يرتفع فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 10/5/2018

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس مقارنة بأسعاره في الصباح .





ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء العملة الأمريكية 5 قروش إلى 17.77 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.73 جنيه للشراء، و 17.81 جنيه للبيع.





وصعد سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.73 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.





كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.





وصعد سعر العملة الأمريكية أيضا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.





وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.





وارتفع أيضا في بنك البركة بقيمة 4 قروش إلى 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.





وفي بنكي القاهرة والتجاري الدولي ارتفع سعر الدولار إلى 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.





بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.





وثبت أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط سعر الصرف عند 17.78 جنيه.