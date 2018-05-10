عاجل.. استقالة عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني





أعلن عضو المجلس الوطني الفلسطيني، طلعت الصفدي، اليوم الخميس، عن تقديم استقالته من المجلس؛ احتجاجاً على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتب موظفي قطاع غزة، ورفضها تطبيق القرارات التي اتخذها المجلس خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي.





وقال "الصفدي"، في تدوينة كتبها عبر صفحته على "فيسبوك"، "انطلاقاً من أن الإنسان موقف وقضية ومسؤولية فإنني أعلن عن استقالتي من عضوية المجلس المركزي ومن المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على رفض السلطة الوطنية تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة الخاصة بوقف الإجراءات الظالمة وغير الإنسانية التي مست رواتب الآلاف من الموظفين العموميين والتقاعد الإجباري وتأخر مستحقات أسر الشهداء والجرحى".





وأضاف الصفدي، أن "رفض السلطة الوطنية يحمل في ثناياه مساً بهيبة قرارات المجلس الوطني وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضاله، وأن هذا يتطلب من اللجنة التنفيذية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية قرارات المجلس الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن تأخر تنفيذ تلك القرارات وبردع كل من تسول له نفسه تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، كأعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني".





كما دعا الصفدي، لإقالة كل أعضاء حكومة السلطة وبتشكيل حكومة وطنية تسعى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم وإعادة الهيبة الحقيقية لبرلمان الشعب المتمثل في المجلس الوطني.





واتخذ الرئيس الفلسطيني قراراً خلال الجلسة الختامية للمجلس بدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد القطاع، إلا أن هذا القرار لم يطبق ولم يتم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي.



