البورصة السعودية تتعافى فى اخر جلسات الأسبوع

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من الصعود الجماعي للقطاعات القيادية، ليسترد المؤشر مكاسبه بعد تراجعين متتاليين، وبالمثل نجح مؤشر السوق الموازي- نمو، أن يغير اتجاهه السلبي بتعاملات الأربعاء ليعاود مكاسبه لدى إغلاق جلسة اليوم.





وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.46%، رابحا 35.98 نقطة، ليرتفع لمستوى 7914.27 نقطة.





وبلغت قيم التداول بالسوق الرئيسي 3.92 مليار ريال، مقابل 3.91 مليار ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتعامل على 187.04 مليون سهم، مقارنة بـ 187.43 مليون سهم بتعاملات الأربعاء.





وجاء إغلاق 14 قطاعا على ارتفاع، تصدرها "المرافق والمنافع العامة" بنحو 1.8%، يليه "الرعاية الصحية" بـ 1.7%، ثم "الاتصالات" بـ 1.6%.





وصعد "المواد الأساسية" بنحو 0.7%، و"البنوك" بنسبة 0.55%.





واقتصرت التراجعات على 6 قطاعات، جاء في مقدمتها "الإعلام" بنحو 1.3%، و"إنتاج الأغذية" بـ 1.2%.





وتصدر سهم "العقارية" الارتفاعات بالنسبة القصوى (10%)، فيما حل "ساكو" بمقدمة التراجعات بـ 9.6%.





واستحوذ سهم "دار الأركان" على التداولات بالسوق الرئيسي بسيولة قيمتها 636.99 مليون ريال، وكميات 54.34 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو، فعاود مكاسبه بنهاية الجلسة ليغلق على ارتفاع نسبته 0.26%، مضيفا لرصيده 8 نقاط، وصل بها لمستوى 3044.55 نقطة.





وشهدت التداولات بالموازي انخفاضا بتسجيل سيولة بلغت 656.63 ألف ريال، مقابل 1.57 مليون ريال بالجلسة الماضية، بالتداول على 38.71 ألف سهم، مقارنة بـ 60.42 ألف سهم بتعاملات الأربعاء.





وبالنسبة لأسهم الموازي، تصدر "التطويرية الغذائية" الارتفاعات بـ 6.9%، وسجل "باعظيم" أعلى التراجعات بنحو 3.5%.





وسيطر "ريدان" على تداولات الموازي بسيولة بلغت 368.21 ألف ريال، وبكميات 24.6 ألف سهم.





وفي جلسة الأربعاء، أغلق سوق الأسهم السعودية "تداول" على تراجع مواصلا أداءه السلبي وتراجعه الثاني على التوالي، وتراجع السوق الموازي "نمو" بأعلى وتيرة منذ يناير الماضي.