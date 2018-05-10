تعرف على تفاصيل أزمة بعثة منتخب مصر للأثقال

تعرضت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال لموقف محرج اليوم، بعدما تم احتجازهم في مطار القاهرة.

وعلم "الفجر" أن سبب احتجاز البعثة هو وجود كمية كبيرة من المكملات الغذائية "منشطات" بحوزة البعثة العائدة من معسكر كازاخستان.

ورفضت عمل محضر على الطيران التركي الذي تواجدت البعثة على متنه.

كما تم رفض الإفراج عن اللاعبين الا بعد تواجد مسئولو الاتحاد، وذلك لعدم وجود إخطار من الاتحاد المصري لرفع الأثقال يفيد استيراد شحنة المكملات الغذائية.





وشهدت البعثة تواجد محمد إيهاب الفائز بميدالية في أولمبياد ريو دي جينيرو.