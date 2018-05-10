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البورصة القطرية تنهار بضغط من 6 قطاعات

الخميس 10/مايو/2018 - 04:30 م
البورصة القطرية تنهار بضغط من 6 قطاعات
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الفجر الاقتصادى
 
تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية 0.85% في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث أنهى التداولات عند النقطة 8749.65 خاسراً نحو 74.6 نقطة.

وهبطت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 2%، يليه الصناعات بنسبة 1.17%، فيما كان العقارات الأقل تضرراً بتراجع مؤشره 0.04%.

في المقابل، لم ينجو من تراجعات اليوم سوى قطاع وحيد وهو قطاع النقل الذي ارتفع في نهاية الجلسة بنحو 0.3% مدفوعاً بصعود سهمي "ملاحة" و"المخازن" بنسبة 1.71% و0.1% على الترتيب.

وتصدر سهم "أوريدو" تراجعات أسهم البورصة القطرية عند الإغلاق بانخفاض معدله 3.7%، فيما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس الارتفاعات بنحو 9.9%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 54.8% إلى 241.43 مليون ريال مقابل 155.95 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 104% إلى 11.18 مليون سهم مقابل 5.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وتصدر سهم "فودافون قطر" نشاط التداولات بالبورصة على كافة المستويات، بكميات بلغت 4.68 مليون سهم بقيمة 43.06 مليون ريال، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.44%.
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