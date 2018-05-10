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برشلونة يواصل تدريباته بعد الفوز على فياريال بخماسية

الخميس 10/مايو/2018 - 04:24 م
برشلونة يواصل تدريباته بعد الفوز على فياريال بخماسية
تدريبات برشلونة
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وكالات
 
عاد برشلونة اليوم الخميس، إلى التدريبات بعدما فاز الليلة الماضية على فياريال (5-1)، ليواصل بذلك سلسلة "اللاهزيمة" في الموسم الحالي.

وشارك في المران كل اللاعبين المتاحين من الفريق الأول بالإضافة إلى لاعبي الرديف؛ كارليس ألينيا وفارو، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس بالقيام بتدريبات خفيفة.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل، في المحطة قبل الأخيرة بمنافسات الليجا.

ويرغب برشلونة في الحفاظ على إنجازه التاريخي بانتهاء الموسم دون تجرع طعم الخسارة على الإطلاق.

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