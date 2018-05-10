برشلونة يواصل تدريباته بعد الفوز على فياريال بخماسية

عاد برشلونة اليوم الخميس، إلى التدريبات بعدما فاز الليلة الماضية على فياريال (5-1)، ليواصل بذلك سلسلة "اللاهزيمة" في الموسم الحالي.

عاد برشلونة اليوم الخميس، إلى التدريبات بعدما فاز الليلة الماضية على فياريال (5-1)، ليواصل بذلك سلسلة "اللاهزيمة" في الموسم الحالي.