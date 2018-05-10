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ديلى ميل: إيران تخطط لشن هجمات ضد مصالح غربية ردا على أمريكا

الخميس 10/مايو/2018 - 04:31 م
ديلى ميل: إيران تخطط لشن هجمات ضد مصالح غربية ردا على أمريكا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

حذّر الخبراء من شنّ هجمات إليكترونية من قبل إيران ضد الدول الغربية خلال أشهر، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.


وذكر المصدر، أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية حصل عليها باحثون بشركة "سايبرد فيوتشر" المتخصصة فى الأمن الإليكترونى، فمن المرجح أن يكون التخطيط لتلك الهجمات جارياً بالفعل ضد شركات المال والنفط والطاقة والبنية التحتية ومصالح حكومية غربية.


 وأضافت أنّ وحدات قرصنة مدعومة من قبل الدولة سابقاً، كشفت أنَ أكثر من 50 ناشطاً يتنافسون على شنّ هجمات إليكترونية موجهة من قبل الحكومة.

وقال التقرير إنّه من المرجح أن يكون الرد الإيرانى سريعاً من خلال شن هجمات مدمرة على الشركات الأمريكية والأوروبية والمتنافسة، مثل السعودية وإسرائيل.

 

وقال الخبير الإيراني ليفي جوندرت، إن النظام لا يريد الانتقام فقط، بل ردع الدول الأخرى عن فرض العقوبات، مضيفاً أنهم طوّروا هذه الإمكانيات على مدى السنوات الماضية وليس هناك سبب يجعلهم لا يستخدمونها الآن.

 

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