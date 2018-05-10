رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري يتلقى نيرانا صديقة

قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلدية كان ضعيفا وباهتا مؤكدا أنه كانت هناك فجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.





واعتبر ضيف البلاد اليوم أن مجلس الهيئة كان في مستوى الحدث وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المسار الانتخابي .

وأوضح بن حسن أن رئيس الهيئة لم يستجب إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس كما أنه لم يعرض بعض القرارات المهمة على المجلس مؤكدا أن منظومة كاملة تم رسمها ولم تنفّذ بالكامل برغم أن الدولة التونسية وفّرت كل الإمكانيات.





وأشار بن حسن أن ضعف الهيئة كان على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها محمد التليلي المنصري قائلا: » رئيس الهيئة استفرد بالرأي في عدة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد».



