تعيين أول قاضية "درزية" في إسرائيل‎

اختارت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، 15 قاضيًا جديدًا، من بينهم المحامية سوسن القاسم، التي ستصبح أولى قاضية درزية في إسرائيل.





وقالت مصادر إسرائيلية، إن المحامية الدرزية البالغة من العمر 49 عاما، ستشغل منصب قاضية في محكمة العمل القطرية في حيفا.





وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي إييليت شاكيد: "أن الجهاز القاضي أضحى أكثر تنوعًا بعد تعيين قضاة من فئات مختلفة منهم نساء من المجتمعين اليهودي المتشدد دينيًا والإثيوبي والآن من الطائفة الدرزية".





وتتولى "القاسم"، وهي من قرية الرامة وتسكن في تل أبيب حاليا، منصب نائبة المستشار القانوني لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي.