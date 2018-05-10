زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون بمناسبة شهر رمضان





صرح اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بزيارتين إستثنائيتين لجميع نزلاء السجون، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.





وقرر زير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارتين إستثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، إبتهاجاً بهذه المناسبة على ألا تحتسب تلك الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.



