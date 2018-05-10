الإثنين.. "المسرح الغنائي والأغنية الدرامية" أمسية فنية للموسيقار علي سعد

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولى أمسية فنية يستضيف خلالها الموسيقار الكبير علي سعد وذلك فى السابعة مساء الإثنين القادم 14 مايو بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يستعرض سعد خلال الأمسية رحلته الفنية منذ بدايتها كما يقدم مجموعة من أروع ألحان مشواره الفنى وروائع المسرح الغنائي والأغنية الدرامية التي قدمها على مدار تاريخه الفني.





يذكر أن علي سعد قدم عدد 77عملا مسرحيا منها"العسل عسل والبصل بصل"،"رجل في القلعة" ،"حمري جمري"،"البراشوت".وعدد 62مسلسل تليفزيوني منها"أوراق مصرية" ،"الحفار"، "أيام المنيرة"،"الوعد الحق" و18فيلم سينمائي منها"طالع النخل" ،"السيد كاف"،"عنبر والألوان"،مقدمة فيلم"الشيطان يعظ".كما كانت فوازير رمضان التليفزيونية من أبرز أعماله.