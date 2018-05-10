جريزمان يفاضل بين أتلتيكو وبرشلونة

أكدت تقارير فرنسية أن مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، لم يقرر بعد ما إذا كان سيرحل عن الروخيبلانكوس وينتقل لبرشلونة هذا الصيف أم لا.





وأوضحت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أنه بين عرض الأتلتي لزيادة راتبه ومقترح برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس -100 مليون يورو- "لم يحسم المهاجم الفرنسي أمره حتى هذه اللحظة".





وأضافت الصحيفة الفرنسية أن جريزمان "سعيد" باهتمام البارسا بضمه لقلعة الكامب نو وفرصة اللعب جنبا إلى جنب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز، الذي يقدره بشكل خاص، لكنه في نفس الوقت يكن احتراما "شديدا للغاية" لأتلتيكو مدريد.





وأبرزت (ليكيب) أن الأمر المؤكد هو أن المهاجم الفرنسي يريد الاستمرار في إسبانيا، بلد زوجته.





وقد يجد جريزمان مشكلة في حسم مستقبله قبل مونديال روسيا المقبل، نظرا لأنه حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، يظل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي، 200 مليون يورو، ثم سيتراجع للنصف بعدها.





لذلك، قد ينتظر برشلونة حتى هذا التاريخ لدفع 100 مليون يورو فقط لتحرير اللاعب، الأمر الذي سيترك لأتلتيكو مدريد وقتا أقل للبحث عن بديل لنجمه الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما والذي يربطه بالروخيبلانكوس عقدا حتى عام 2022.





كما أن الأتليتي سيتعين عليه أيضا دفع 20% من قيمة الصفقة لنادي ريال سوسيداد الذي نشأ جريزمان بين صفوفه، ما سيقلص من حجم الأموال المتاحة لدى الفريق للتعاقد مع بديل للفرنسي.



