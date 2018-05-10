براءة طفل متهم بتقبيل زميلته داخل حضانة بالبحيرة

قضت محكمة أحداث حوش عيسي بالبحيرة، المنعقدة في مبنى محكمة دمنهور الإبتدائية، ببراءة طفل عمره أربع سنوات، متهم بتقبيل زميلته في الحضانة.





كان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي، ببلاغ من والد الطفلة "م.س" 4 سنوات، يتهم فيه زميلها في الحضانة، ويدعي "م.م" 4 سنوات، بحضانة مدرسة عبدالعظيم بديوي الابتدائية، وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بتقبيلها.



