براءة طفل متهم بتقبيل زميلته داخل حضانة بالبحيرة
الخميس 10/مايو/2018 - 04:25 م
إسلام أمين
قضت محكمة أحداث حوش عيسي بالبحيرة، المنعقدة في مبنى محكمة دمنهور الإبتدائية، ببراءة طفل عمره أربع سنوات، متهم بتقبيل زميلته في الحضانة.
كان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي، ببلاغ من والد الطفلة "م.س" 4 سنوات، يتهم فيه زميلها في الحضانة، ويدعي "م.م" 4 سنوات، بحضانة مدرسة عبدالعظيم بديوي الابتدائية، وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بتقبيلها.
ومن جانبه قال محمد حمادة، محامي الطفل المتهم، إن والد الطفلة حرر محضرًا اتهم فيه موكله بتقبيل ابنته في حضانة المدرسة، مضيفا أن النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحالتها لمحكمة الأحداث والتي قضت ببراءة الطفل، بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة.
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