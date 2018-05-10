مدير أمن الفيوم يتفقد نقاط التمركزات الأمنية (صور)

تفقد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، التمركزات الأمنية بدائرة مركزشرطة أبشواي، والإنقاذ النهري والتمركزات الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم.



ومر مدير الأمن، على القوات للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع كافة الاحتمالات.





وقام بتوعية القوات بالظروف الأمنية والمستجدات على الساحة الأمنية، وحثها على تكثيف جهودهم لإشعار المواطنين بالأمن والأمان.



وأكد استمرار وتواصل جهود التمركزات والأكمنة الأمنية المشكلة لضبط العناصر الخارجة عن القانون.



ووجه بضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون وضبط أي مخالفات موجوده بالشارع مع تطبيق روح القانون.



وجاء ذلك في إطار توجيهات الفاضل وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات وإستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة المواقع الشرطية.