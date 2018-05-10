غداً.. جمعية عمومية غير عادية لنادي الصيد لتعديل اللائحة ورفع قيمة العضوية

يشهد نادى الصيد، غداً الجمعة، إقامة جمعية عمومية غير عادية والتي دعا لها مجلس الإدارة برئاسة محسن طنطاوي، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتشهد الجمعية العمومية غير العادية التصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي الصيد، حيث سبق وتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كنظام أساسي للنادي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة باللائحة، كما ستشهد الجمعية العمومية التصويت على رفع قيمة رسوم التحاق العضويات الجديدة بالدقي وفرع القطامية.

وتبدأ عملية التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، علمًا بأن النصاب القانونى لحضور الاجتماع 12 ألفا و500 عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.