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قبل شهر رمضان.. ضبط طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الهرم

الخميس 10/مايو/2018 - 04:19 م
قبل شهر رمضان.. ضبط طن لحوم فاسدة قبل بيعها في الهرم
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، توزيع طن لحوم ومصنعاتها فاسدة، وبها تعفن ظاهري وتفوح منها رائحة كريهة، بعد ضبطهم داخل محل مجمدات لحوم غير مرخص بمنطقة الهرم.

وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب محل مجمدات لحوم غير مرخص، بدائرة قسم الهرم، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وإعادة بيعها للمواطنين مستغلا إقبالهم على شرائها خلال شهر رمضان المبارك، مسببا أضرار جسيمة لصحة المستهلكين، ومحققا من ذلك أرباح مادية هائلة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة المحل المشار إليه، وبالتفتيش ضبط بداخله 1000 كيلو من اللحوم ومخلفات الذبح والدهون الحيوانية، بها تغير بالخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة وتعفن ظاهر وتفوح منها رائحة كريهة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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