ضبط 64 قطعة سلاح ناري و73 عنصر إجرامي في أسيوط

واصلت مديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية بنطاق قريتى "المعابدة، بنى قرة" نجعى "سبع، عبدالرسول" ومنطقتى "الجمصة، الغريب" ويتمكن خلال 24 ساعة من ضبط " 64 قطعة سلاح نارى، 73 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5363 حكم قضائى متنوع.





وأسفرت جهود الحملات الأمنية المكبرة على قرى (المعابدة بمركز أبنوب، بنى قرة بمركز القوصية، نجعى "سبع- عبدالرسول" بمركز أسيوط، منطقتى "الجمصة، الغريب" بمركز ساحل سليم) بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





ضبط (64) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش، 41 بندقية آلية، بندقية رصاص، 16 بندقية خرطوش، 5 فرد محلى الصنع، 187طلقة نارية مختلفة الأعيرة).





تنفيذ (5363) حكم قضائى عبارة عن (42 حكم جناية من بينهم2 حكم بالإعدام، 1640 حبس جزئى ومستأنف – 3245 غرامة – 436 مخالفة) .. بإجمالى 1528محكوم عليه.

إستهداف أطراف (17) خصومة ثأرية، أسفرت عن ضبط (22) متهم، من بينهم (8) محكوم عليهم بالسجن المؤبد.. وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.





ضبط مزارع وبحوزته ( رشاش جرينوف و 80 طلقة لذات العيار).





مزارع مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل".





ضبط (108) قضية تموينية متنوعة.

تنفيذ (7) قرارات إزالة لمبانى مخالفة.

تحرير (1191) مخالفة مرورية.





وبلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها 73 عنصر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.